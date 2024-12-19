Гендиректор «Акрона» подробно рассказал о переходе Артёма Дзюбы в клуб

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов рассказал о трансфере нападающего Артёма Дзюбы в клуб.

— «Акрон» летом хорошо отработал на трансферном рынке. Сейчас мы видим эти плоды. Главное подписание — пожалуй, Артём Дзюба. В какой момент вы поняли, что переход реален?

— Разговор, который состоялся у нас с Артёмом, был накануне закрытия трансферного окна — в ночь с 10 на 11 сентября. На следующий день он уже поехал на медосмотр.

— По разным инсайдам, вы общались ещё в июне. Это так?

— В июне было понятно, что Артём — свободный агент. Все клубы знали, что он размышляет, где продолжить карьеру. Назывались определённые условия, мы их знали, но на тот момент они были неподъёмными. Поэтому дальше активного разговора не последовало.

— В случае с приглашением Дзюбы на первый план вышла футбольная составляющая или имя тоже сыграло важную роль?

— Обсуждали абсолютно всё, связанное с Артёмом. В первую очередь, конечно, его футбольное мастерство. Потому что без «да» от нашего главного тренера ни один игрок в команду не попадает. Понятно, что Артём Дзюба привлёк к нам дополнительный интерес со стороны аудитории, которая нечасто следила за клубным футболом. Это плюс, который мы, безусловно, тоже учитывали.

— Давайте вспомним ваш разговор, который спровоцировал его приехать в Тольятти. Какие психологические рычаги вы нашли, чтобы он согласился на этот переход?

— Не было такого, что мы всячески закидывали сети, а Артём не мог из них выпутаться. На мой взгляд, это был обоюдный интерес, возникший на фоне того, что у нас появилась возможность договориться по финансовым условиям. Обе стороны очень положительно отнеслись к этому вероятному сотрудничеству. Мы просто проговорили некоторые нюансы, рассказали подробнее о клубе и наших ценностях. Сказали Артёму, что нам важны его опыт и лидерские качества, потому что мы уделяем большое внимание развитию молодёжи. Может, он даже нам что-то подскажет, что-то улучшит в быту команды, потому что у него колоссальный опыт лучших раздевалок и баз страны. Поняли: нам вполне по пути, всё довольно комфортно и для Артёма, и для нас. Сошлись на том, что всё у нас может получиться, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Алексеем Власовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

«Подвиги» Дзюбы вне футбол: