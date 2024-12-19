Борис Ротенберг: в «Локомотиве» уникальная ситуация — в топ-клубе ставка на воспитанников

Заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодёжного футбола, директор Департамента развития молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о принципах подготовки молодых игроков в клубе.

«В «Локомотиве» сложилась уникальная ситуация для нашего футбола, когда в топ-клубе ставку делают на своих воспитанников. Для нас важно, чтобы воспитанники, которые носят майку «Локомотива», гордились быть железнодорожниками. Это и ответственность – как ты себя ведёшь, как разговариваешь, как себя подаёшь. Мы хотим воспитывать спортсменов, которые будут уверены в себе. Они будут знать, что когда играют за «Локомотив», это даёт им возможность стать гармонично развитыми людьми», — приводит слова Ротенберга «Гудок».

Московский «Локомотив» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги пятое место, набрав 35 очков в 18 матчах. Лучшим бомбардиром железнодорожников с 10 забитыми мячами является 19-летний воспитанник клубной академии полузащитник Алексей Батраков. Помимо него регулярно выходят на поле за главную команду «Локомотива» прошедшие через молодёжную систему клуба полузащитник Дмитрий Баринов, нападающий Тимур Сулейманов, защитник Александр Сильянов, полузащитник Артём Карпукас, защитник Евгений Морозов, защитник Егор Погостнов, нападающий Вадим Раков.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»