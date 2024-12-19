Гендиректор «Акрона» сравнил бюджет клуба в Первой лиге и в РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о бюджете тольяттинской команды в Российской Премьер-Лиге и во время выступлений в Первой лиге.

— Вы же начали подготовку чуть заранее.

— Сильно заранее. В начале года мы уже прорабатывали вопросы. То есть жили в измерении «РПЛ или ФНЛ». Прорабатывали бюджет, начали активно ездить на арену в Самаре, знакомиться с этим стадионом, его сотрудниками. Общаться с коллегами из «Крыльев Советов» по разным направлениям, в том числе своего рода шэдоуинг (наблюдение за работой более опытного коллеги. — Прим. «Чемпионата») некоторых сотрудников в матч-дэй. Все селекционные планы также были разделены на две лиги. Всё зависело от того, где мы в итоге окажемся. Естественно, потом очень быстро надо было всё реализовать под РПЛ, поскольку стыковые игры тоже забрали время.

В целом же мы стараемся мыслить стратегически. Меньше всего люблю, когда случится что-то и мы начинаем бежать. Первые бюджеты РПЛ, как сейчас помню, мы обсуждали в феврале на сборах с Павлом Анатольевичем (Морозовым, владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата»). Опять же, в двух измерениях по лигам: на что мы готовы, что мы можем, исходя из неких очертаний, и во что это всё может вылиться.

— То есть тогда было точно понятно, что финансово вы готовы выходить в РПЛ?

— Да. По-моему, тогда были опубликованы данные Российского футбольного союза по РПЛ и ФНЛ. Мы поняли, какие у кого бюджеты. Стало очевидно, что если у нас был где-то седьмой бюджет в ФНЛ, то в РПЛ — 14-16-й.

— Насколько большим было увеличение?

— Если брать расходы — примерно в три раза.

— А доходы?

— Они тоже кратно возросли. Примерно в таком же диапазоне, даже выше. И собственные, и то, что от лиги генерируется. Конечно, это большое подспорье. В ФНЛ таких денег просто нет, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Алексеем Власовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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