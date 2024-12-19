Гендиректор «Акрона» рассказал, что не понравилось клубу в календаре на сезон

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о календаре матчей тольяттинцев в осенней части текущего сезона, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-Лиге.

— У вас выдался непростой старт: в первых трёх турах «Локомотив» и «Динамо», в шестом — ЦСКА. По сути, времени, чтобы как-то вкатиться, не было. Когда вам прислали календарь на согласование, не было вопросов к лиге?

— Вопросы есть всегда и у всех. Никто не доволен, это нормально. Нас немного напрягло, что мы начинали два матча на выезде. У нас в первых 10 турах, если учитывать Кубок, семь гостевых матчей, в том числе Воронеж и Ростов. Естественно, мы не были счастливы. Но, с другой стороны, какая разница? В текущем моменте можем со знаком плюс оценить этот календарь. Зато у нас во второй части сезона много домашних игр, там мы меньше будем разъезжать. Уже сыграли все матчи на искусственных полях. Везде есть плюсы.

— То есть никакие рекомендации, просьбы с вашей стороны уже тогда не воспринимались?

— В момент, когда мы получили календарь, было уже поздно. Было опасение, что газон стадиона не выдержит нагрузку в октябре, когда было много матчей в определённый период. Тогда ещё не было понимания по матчу регби. Но стадион прекрасно справился. Газон в хорошем состоянии даже сейчас, когда мы ушли на паузу. И, скорее всего, будет его реновация в январе, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «Акрон» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ девятое место.

Полное интервью с Алексеем Власовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.