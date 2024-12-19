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Головин ответил на вопрос о предстоящем матче с «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Головин ответил на вопрос о предстоящем матче с «ПСЖ» в Суперкубке Франции
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о предстоящем матче команды с «ПСЖ» в рамках Суперкубка Франции. Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 5 января.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подготовка к Суперкубку Франции с «ПСЖ»? Да ничего особенного, будем дальше работать, тренироваться и улучшать свою игру», — сказал Головин в эфире Okko Sport.

Александр Головин Подробнее

Напомним, в матче 16-го тура французской Лиги 1 «Монако» уступил «ПСЖ» со счётом 2:4. Головин сыграл 89 минут и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 16 матчей.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    
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