Головин ответил на вопрос о предстоящем матче с «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о предстоящем матче команды с «ПСЖ» в рамках Суперкубка Франции. Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 5 января.

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

«Подготовка к Суперкубку Франции с «ПСЖ»? Да ничего особенного, будем дальше работать, тренироваться и улучшать свою игру», — сказал Головин в эфире Okko Sport.

Напомним, в матче 16-го тура французской Лиги 1 «Монако» уступил «ПСЖ» со счётом 2:4. Головин сыграл 89 минут и не отметился результативными действиями.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 16 матчей.

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