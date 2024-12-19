Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов назвал цель «ПСЖ» в оставшихся матчах общего этапа Лиги чемпионов

Сафонов назвал цель «ПСЖ» в оставшихся матчах общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о цели французской команды в оставшихся матчах общего этапа Лиги чемпионов, а также рассказал о задачах парижан в Лиге 1.

«Лига чемпионов? Не могу сказать, что мы можем не думать о каком-либо матче. В любом случае «ПСЖ» — та команда, которая всегда играет на победу с любым соперником, в любом матче и вне зависимости от того, сколько очков, на какой позиции в таблице. Я думаю, что так и будет продолжаться. Мы естественно мы понимаем, где мы сейчас находимся в Лиге чемпионов, понимаем, что каждое очко для нас важно. Цель, которую мы ставим, — это шесть очков в оставшиеся двух матчах.

При этом наша задача в Лиге 1 также увеличивать разрыв, на сколько это будет возможно, выходить на каждый матч за тремя очками», — сказал Сафонов в эфире Okko Sport.

Матвей Сафонов Подробнее

Напомним, «ПСЖ» располагается на первой строчке в Лиге 1, заработав 40 очков за 16 игр. В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике идёт на 25-м месте, на данный момент не попадая в плей-офф турнира.

Материалы по теме
Головин ответил на вопрос о предстоящем матче с «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android