Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «ПСЖ» Дембеле остался недоволен своей игрой после дубля в ворота «Монако»

Вингер «ПСЖ» Дембеле остался недоволен своей игрой после дубля в ворота «Монако»
Комментарии

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о своей игре после матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24'     1:1 Бен-Сегир – 53'     2:1 Эмболо – 60'     2:2 Дембеле – 64'     2:3 Рамуш – 83'     2:4 Дембеле – 90+7'    

«Мой дубль в ворота «Монако»? Статистика есть статистика, но в плане качества игры я всё равно могу проявлять себя лучше и приносить больше пользы», – приводит слова Дембеле beIN SPORTS.

Напомним, в этой встрече 27-летний французский вингер отличился дублем. Первый мяч Дембеле забил, когда парижане уступали в счёте со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.

Материалы по теме
Сафонов назвал цель «ПСЖ» в оставшихся матчах общего этапа Лиги чемпионов

Футболисты «ПСЖ» тренируются в снегопад:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android