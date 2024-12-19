Вингер «ПСЖ» Дембеле остался недоволен своей игрой после дубля в ворота «Монако»
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Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о своей игре после матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2).
Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Дуэ – 24' 1:1 Бен-Сегир – 53' 2:1 Эмболо – 60' 2:2 Дембеле – 64' 2:3 Рамуш – 83' 2:4 Дембеле – 90+7'
«Мой дубль в ворота «Монако»? Статистика есть статистика, но в плане качества игры я всё равно могу проявлять себя лучше и приносить больше пользы», – приводит слова Дембеле beIN SPORTS.
Напомним, в этой встрече 27-летний французский вингер отличился дублем. Первый мяч Дембеле забил, когда парижане уступали в счёте со счётом 1:2.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.
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