Вингер «ПСЖ» Дембеле остался недоволен своей игрой после дубля в ворота «Монако»

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о своей игре после матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:2).

«Мой дубль в ворота «Монако»? Статистика есть статистика, но в плане качества игры я всё равно могу проявлять себя лучше и приносить больше пользы», – приводит слова Дембеле beIN SPORTS.

Напомним, в этой встрече 27-летний французский вингер отличился дублем. Первый мяч Дембеле забил, когда парижане уступали в счёте со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.

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