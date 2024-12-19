Карпин объяснил, для чего сборной России нужно играть с соперниками уровня Брунея

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался возможной пользе для сборной России игры с командами уровня национальной команды Брунея.

«Не проводить игры с командами уровня Брунея? Соперник не самый сильный. Но почему никто не говорит так, когда идут отборочные матчи? Никто не говорит, что надо играть против Андорры, Сан‑Марино и ещё каких‑то стран, но эти страны тоже участвуют в отборочных турнирах. Это, наверное, возможный уровень Брунея, плюс‑минус. Хотя Сан‑Марино находится даже ниже в рейтинге, чем Бруней. Сан‑Марино, наверное, посильнее, но рейтинг у них пониже, потому что играют против сильных команд в Европе, а не в Азии. Такие соперники тоже нужны, на них тоже нужно настраиваться, чтобы выиграть 11:0, как это случилось, хотя могло быть и больше. Если бы мы вышли на игру спустя рукава, думаю, 11:0 бы не было, было бы 6:0 или 7:0, но 11:0 — нет», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, национальная команда России под руководством Карпина обыграла Бруней в товарищеской игре со счётом 11:0, установив рекорд в истории сборной по голам в одном матче.

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