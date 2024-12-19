Adidas презентовал эксклюзивные бутсы 17-летнего Ламина Ямаля

Спортивная компания adidas выпустила новую модель бутс, посвящённую 17-летнему испанскому вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.

Фото: Соцсети компании adidas

Фото: Соцсети компании adidas

Бутсы под названием F50 LY304 выполнены в нежно-розовом цвете, а фирменный логотип фирмы выполнен градиентом от фуксии до лавандового. Логотип F50 был заменён золотыми цифрами 304 как дань уважения почтовому индексу его родного города (Ямаль родился в Эсплугес-де-Льобрегат, но вырос в районе Рокафонда города Матаро. — Прим. «Чемпионата»).

Бренд выпустил эксклюзивные бутсы для футболиста в честь победы сборной Испании, в составе которой был Ямаль, на Евро-2024 и того, что вингер был признан лучшим игроком до 21 года от France Football.

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