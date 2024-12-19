Мбаппе повторил редкое достижение Бэйла и Асенсио в «Реале»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, отметившийся победным голом и результативной передачей в финальном матче Межконтинентального кубка — 2024 с мексиканской «Пачукой» (3:0), установил редкое для игроков мадридского клуба достижение. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, Мбаппе стал третьим за последние 10 лет игроком, забившим в двух первых финалах за «Реал». Ранее это достижение покорялось валлийскому вингеру Гарету Бэйлу (2014) и испанцу Марко Асенсио (2017).

Напомним, ранее Мбаппе в составе «сливочных» стал обладателем Суперкубка УЕФА.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за клуб в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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