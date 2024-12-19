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19 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига 1, Межконтинентальный кубок, обмены и результаты НХЛ, КХЛ

Яркая встреча Сафонова и Головина в Лиге 1, Капризов опередил Кучерова. Главное к утру
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«ПСЖ» переиграл «Монако» в результативном матче чемпионата Франции с участием голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Александра Головина, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов опередил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, мадридский «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сафонов заменил Доннарумму и пропустил два мяча, но «ПСЖ» всё равно обыграл «Монако».
  2. Кирилл Капризов опередил Никиту Кучерова и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ.
  3. «Реал» стал победителем Межконтинентального кубка, разгромив в финале «Пачуку».
  4. 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Миннесоту». У Капризова — ассист.
  5. ЦСКА подтвердил уход Фукса в «Атлетико Минейро».
  6. «Детройт» с Тарасенко обыграл «Филадельфию» в матче с 10 голами. У — Мичкова «-2».
  7. «Гол+пас» Дадонова не помог «Далласу» избежать домашнего поражения от «Торонто»
  8. «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче 1/4 финала Кубка лиги.
  9. «Ак Барс» впервые в текущем сезоне выиграл «зелёное дерби» у «Салавата Юлаева».
  10. «Рейнджерс» обменяли нападающего Каапо Какко в «Сиэтл».
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