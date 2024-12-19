Яркая встреча Сафонова и Головина в Лиге 1, Капризов опередил Кучерова. Главное к утру
«ПСЖ» переиграл «Монако» в результативном матче чемпионата Франции с участием голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Александра Головина, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов опередил форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ, мадридский «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сафонов заменил Доннарумму и пропустил два мяча, но «ПСЖ» всё равно обыграл «Монако».
- Кирилл Капризов опередил Никиту Кучерова и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ.
- «Реал» стал победителем Межконтинентального кубка, разгромив в финале «Пачуку».
- 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Миннесоту». У Капризова — ассист.
- ЦСКА подтвердил уход Фукса в «Атлетико Минейро».
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