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Стал известен самый дорогой игрок Серии А после промежуточного обновления, Хвича — второй, Довбик потерял в цене

Хвича Кварацхелия стал вторым самым дорогим игроком Серии А, Довбик потерял в стоимости
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Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов итальянской Серии A.

Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, оцениваемый в € 100 млн. Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия занял вторую строчку рейтинга самых дорогих игроков благодаря ценнику в € 85 млн. Игрок неаполитанцев прибавил в цене на € 5 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов Серии A выглядит следующим образом:

1. Лаутаро Мартинес («Интер», € 100 млн).
2. Хвича Кварацхелия («Наполи», € 85 млн).
3. Николо Барелла («Интер», € 80 млн).
4-6. Рафаэл Леау («Милан», € 75 млн).
4-6. Алессандро Бастони («Интер», € 75 млн).
4-6. Маркус Тюрам («Интер», € 75 млн).
7-9. Душан Влахович («Ювентус», € 60 млн).
7-9. Бремер («Ювентус», € 60 млн).
7-9. Федерико Димарко («Интер», € 60 млн).
10. Адемола Лукман («Аталанта», € 55 млн).

Отметим, что украинский нападающий «Ромы» Артём Довбик упал в цене на € 5 млн. Стоимость игрока теперь составляет € 30 млн.

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