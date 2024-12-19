Генеральный директор «Акрона» рассказал о зарплате Артёма Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился информацией о заработной плате 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

— На сколько процентов Артём снизил условия?

— Надо знать те цифры, которые тогда были на рынке. Но точно выше нашего бюджета.

— По нашей информации, зарплата Артёма — около 1,5 млн рублей в месяц. Насколько она близка к реальности?

— Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда.

— Мы можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды?

— В топ-5 входит, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Экс-форвард сборной России Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» на правах свободного агента 12 сентября 2024 года — за день до закрытия трансферного окна. В составе красно-чёрных он провёл 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три гола и три результативных паса.

Полное интервью с Алексеем Власовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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