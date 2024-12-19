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Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 19 декабря

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 19 декабря
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Сегодня, 19 декабря, пройдут матчи 6-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 19 декабря (время — московское)

23:00. «Ларн» (Северная Ирландия) – «Гент» (Бельгия)
23:00. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Омония» (Кипр)
23:00. «Панатинаикос» (Греция) – «Динамо» Мн (Беларусь)
23:00. «Лугано» (Швейцария) – «Пафос» (Кипр)
23:00. «Ягеллония» (Польша) – «Олимпия» Л (Словения)
23:00. «Целе» (Словения) – ТНС (Уэльс)
23:00. «Рапид» В (Австрия) – «Копенгаген» (Дания)
23:00. ТСЦ (Сербия) – «Ноа» (Армения)
23:00. «Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Фиорентина» (Италия)
23:00. «Хартс» (Шотландия) – «Петрокуб» (Молдавия)
23:00. АПОЭЛ (Кипр) – «Астана» (Казахстан)
23:00. «Серкль Брюгге» (Бельгия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция)
23:00. «Хайденхайм» (Германия) – «Санкт-Галлен» (Швейцария)
23:00. «Мольде» (Норвегия) – «Млада-Болеслав» (Чехия)
23:00. «Юргорден» (Швеция) – «Легия» (Польша)
23:00. ЛАСК (Австрия) – «Викингур» Р (Исландия)
23:00. «Челси» (Англия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
23:00. «Бетис» (Испания) – ХИК (Финляндия)

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