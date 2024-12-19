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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч, где смотреть трансляцию

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начнётся матч, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Игра не будет официально транслироваться в России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 18 декабря, прошли остальные встречи 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 3:2, «Ньюкасл Юнайтед» дома победил «Брентфорд» — 3:1, а «Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Саутгемптона» — 2:1.

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