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В Сирии произошёл пожар на крупнейшем стадионе страны

В Сирии произошёл пожар на крупнейшем стадионе страны
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В сирийском городе Алеппо произошёл пожар на крупнейшем стадионе страны «Международном стадионе Алеппо». Об этом сообщил Al-Masry Al-Youm.

«Международный стадион Алеппо» вмещает 75 тыс. зрителей. По информации источника, причиной возгорания был поджог, совершённый неизвестными. Официально причины пожара не сообщаются. Отмечается, что в социальных сетях сообщили, что пожар был потушен.

Ранее в июле 2012 года стадион сильно пострадал из-за обстрелов, взрывов и авиаударов.

В ноябре 2024 года сборная России проводила товарищеский матч с национальной командой Сирии. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой россиян со счётом 4:0.

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