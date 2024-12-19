В Сирии произошёл пожар на крупнейшем стадионе страны

В сирийском городе Алеппо произошёл пожар на крупнейшем стадионе страны «Международном стадионе Алеппо». Об этом сообщил Al-Masry Al-Youm.

«Международный стадион Алеппо» вмещает 75 тыс. зрителей. По информации источника, причиной возгорания был поджог, совершённый неизвестными. Официально причины пожара не сообщаются. Отмечается, что в социальных сетях сообщили, что пожар был потушен.

Ранее в июле 2012 года стадион сильно пострадал из-за обстрелов, взрывов и авиаударов.

В ноябре 2024 года сборная России проводила товарищеский матч с национальной командой Сирии. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой россиян со счётом 4:0.