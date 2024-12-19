Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран назвал «Спартак» непредсказуемой командой

Сергей Юран назвал «Спартак» непредсказуемой командой
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о московском «Спартаке». По мнению Юрана, красно-белые являются непредсказуемой командой.

«Спартак» непредсказуем. Он, наверное, уже к этому приучил. Может ярко начать, а концовку завалить, не очень ярко начинает, концовку здорово проводит. Нет стабильности. В начале игроки привыкали к Станковичу, где‑то тренер искал схему, позиции футболистам. В концовке вроде бы определился с составом, и концовку провели здорово», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
Игорь Шалимов назвал имя игрока «Спартака», который стал главным разочарованием осени
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android