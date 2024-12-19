Сергей Юран назвал «Спартак» непредсказуемой командой

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о московском «Спартаке». По мнению Юрана, красно-белые являются непредсказуемой командой.

«Спартак» непредсказуем. Он, наверное, уже к этому приучил. Может ярко начать, а концовку завалить, не очень ярко начинает, концовку здорово проводит. Нет стабильности. В начале игроки привыкали к Станковичу, где‑то тренер искал схему, позиции футболистам. В концовке вроде бы определился с составом, и концовку провели здорово», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).