Опубликован проект повестки заседания исполкома РФС 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, состоится заседание исполкома РФС. На официальном сайте РФС был опубликован проект повестки заседания.

Проект повестки дня включает следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2025 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2026 год.

2. Об утверждении Стандарта РФС (СТО) «Футбольные стадионы» в новой редакции и внесении изменений в Положение РФС по сертификации стадионов.

3. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 8.0, 2024) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации.

4. О начале процедуры замены юридических лиц – участников футбольных соревнований.

5. Об утверждении сроков регистрационных периодов 2025 года для любительских соревнований и профессиональных соревнований среди женщин.

6. О вопросах судейства.

7. Об утверждении изменений в Регламент Чемпионата России по футзалу среди женских команд и График Чемпионата России по футзалу среди мужских команд сезона-2024/2025 гг.

8. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2025 год.