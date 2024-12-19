Виктор Панченко отстранён от футбольной деятельности на полгода условно

Бывший заместитель генерального директора СКА Ростов-на-Дону Виктор Панченко был отстранён от футбольной деятельности на шесть месяцев условно. Такое решение было принято на заседании комитета по этике РФС, которое состоялось 18 декабря.

«В связи с допущенным бывшим заместителем генерального директора СКА Ростов-на-Дону Виктором Панченко нарушением ст. 8 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на шесть месяцев условно. Установить для Виктора Панченко испытательный срок — три месяца», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.