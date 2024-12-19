«У нас так много денег?» Член совета директоров «Крыльев» — о зарплате Осинькина

Член совета директоров «Крыльев Советов» депутат Самарской губернской думы Александр Милеев высказался о зарплате главного тренера клуба Игоря Осинькина, назначенной бывшим губернатором региона Дмитрием Азаровым.

«Я очень уважаю Осинькина. Как к тренеру у меня к нему нет вопросов. Но раньше если он получал определённую зарплату, а потом Азаров решил платить ему 10 миллионов. Я спросил: «Дмитрий Игоревич, а у вас всё в порядке? Или у нас так много денег?» Он ответил, что это его решение», — приводит слова Милеева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.