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Нанёсший серьёзную травму Доннарумме игрок «Монако» Синго извинился перед итальянцем

Нанёсший серьёзную травму Доннарумме игрок «Монако» Синго извинился перед итальянцем
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Футболист «Монако» Уилфрид Синго извинился перед голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой за нанесение травмы. На 20-й минуте матча 16-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ» Доннарумма пострадал в результате серьёзного столкновения с Синго. Итальянцу после этого наложили швы, на поле вместо него вышел Матвей Сафонов.

«Хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой. Я не действовал умышленно, но видел, какое повреждение лица он получил. Желаю скорейшего выздоровления, Джанлуиджи», — приводит слова Синго RMC Sport.

Матч между «ПСЖ» и «Монако» состоялся накануне, 18 декабря. Встреча завершилась победой парижан со счётом 4:2.

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