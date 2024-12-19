Серхио Рамос принял решение по своему будущему

Испанский защитник Серхио Рамос принял важное решение по своему будущему. 38-летний игрок отказался от перехода в аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает TyC Sports.

«Бока» всерьёз рассматривала вариант подписания Рамоса зимой. Главный тренер команды Фернандо Гаго, который хорошо знаком с Серхио по совместной игре за «Реал», рассчитывал на этот трансфер. Однако испанец не хочет переезжать в Аргентину.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.