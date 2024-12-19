Губернатор Самарской области заявил, что «Зенит» не занимается подкупом судей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о возможном влиянии санкт-петербургского «Зенита» на судейство.

«Точно знаю, что «Зенит» такой деятельностью [подкупом судей] не занимается. Там прозрачные и чистые правила футбола», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

«Крылья Советов» обыграли «Зенит» со счётом 3:2 в выездном матче 17-го тура чемпионата России 1 декабря.