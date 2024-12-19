Гендиректор «Акрона»: говорил Тедееву: «Вы не бываете довольны, даже когда побеждаете 3:0»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов охарактеризовал главного тренера команды Заура Тедеева.

— Заур Тедеев, как и вы, человек с совсем небольшим опытом работы в РПЛ. Сильно обновился состав, тренер без большого опыта. Как он себя чувствует?

— Как и любой человек: когда проигрываешь — тяжело, когда выигрываешь — хорошо. Но он никогда не останавливается на достигнутом. Мы с ним обсуждали матч в Ярославле (с «Шинником» в Кубке России, 1:0. — Прим. «Чемпионата»), он не был доволен качеством игры. Это была первая победа после нескольких неудач. Я говорю: «Заур Эдуардович, всякое бывает. Сейчас надо выдохнуть. Вы никогда не бываете довольны — даже если победили 3:0, всё равно найдёте что-то». То есть вот такой человек: он всегда стремится дать больше команде, ищет возможности для улучшения качества игры. Поэтому он большой молодец.

— По ходу первой части сезона у «Акрона» не было явных спадов, как, например, у того же «Ростова». Были вообще моменты, когда Тедеев нервничал?

— Сложно сказать однозначно. Не все люди дают понять, насколько они довольны или нет. Мы общались и после побед, и после поражений. Это часть нашей жизни. Мы не можем заходить в раздевалку, только когда побеждаем. Да, мы созваниваемся либо видимся каждую неделю. В ноябре было сложнее, поскольку команда месяц провела в Новогорске. Понятно, тренеру порой бывает тяжело. И бывает непонимание каких-то моментов, происходящих на поле. Вернее, понимание приходило, но чуть позднее. Но чтобы он был растерянным или не знал, что делать, — такого не было.

— Вы имеете в виду непонимание по игре команды или по каким-то сторонним факторам?

— Нет, это больше касалось игровых моментов. То есть что-то наигрывалось, что-то доносилось, но не в полной мере наблюдалось в игре, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.