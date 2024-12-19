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«Челси» продлил контракт с 18-летним защитником

«Челси» продлил контракт с 18-летним защитником
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Защитник английского «Челси» Джош Ачимпонг подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».

«Челси» рад сообщить, что защитник Джош Ачимпонг подписал новый контракт до 2029 года. Джош присоединился к программе центра развития «синих» в возрасте до 8 лет и с тех пор работал в молодёжной команде.

Полноценный дебют в основной команде состоялся на прошлой неделе, когда Джош вышел в стартовом составе в нашем победном матче в Лиге конференций с «Астаной» в Казахстане. Он также попал в заявку на победный матч с «Брентфордом» в воскресенье. Поздравляем тебя с новым контрактом, Джош!» — написано в заявлении клуба.

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