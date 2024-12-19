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Дмитрий Сычёв оценил перспективы «Локомотива» во второй части нынешнего сезона РПЛ

Дмитрий Сычёв оценил перспективы «Локомотива» во второй части нынешнего сезона РПЛ
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил перспективы железнодорожников во второй части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По мнению Сычёва, «Локомотив» движется в верном направлении.

«Обидное поражение от «Химок» чуть подпортило общее впечатление. А так, в принципе, команда на верном пути. Немножко не хватает длины скамейки, качества. Люди, которые выходят на замену, должны решать исход встреч. Сказывается также сумасшедший график, плюс логистика — всё это влияет на свежесть игроков, результат», — приводит слова Дмитрия Сычёва «Российская газета».

Турнирная таблица РПЛ

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» расположился на пятом месте. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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