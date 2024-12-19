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«Не одни мы от этого страдаем». Гендиректор «Акрона» — о судействе в РПЛ

«Не одни мы от этого страдаем». Гендиректор «Акрона» — о судействе в РПЛ
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

— Судейство — важная тема сезона, которую многие поднимают, а «Акрон» её словно специально обходит. Хотя у вас тоже могут быть вопросы, особенно по 1-му туру с «Локомотивом». Почему?
— Не видим смысла, поскольку очки нам не вернут. Можно много говорить на эту тему. Хорошо, что сейчас лига, РФС в контакте относительно возможных если не реформ, то хотя бы обсуждений. У клубов состоялись несколько встреч с руководством судейского корпуса. Надеюсь, это станет тенденцией. Понятно, что есть куда стремиться и что улучшать. Просто надеемся, что само судейство действительно станет качественнее. Не одни мы от этого страдаем. А просто сотрясать воздух разными комментариями не хочется.

— Вы отметили встречи с судейским корпусом. Получается, у «Акрона» они были?
— Не только у «Акрона». Собирались клубы, у нас один из членов тренерского штаба на ней присутствовал. Поэтому какой-то диалог происходит. Другое дело, что они должны быть чаще, как минимум два раза в год — перед началом сезона и перед второй частью. Какие-то решения должны объясняться постоянно, работа должна вестись прозрачнее. Это нам поможет. И болельщикам тоже будут понятны некоторые вещи, которые решают судьи на поле, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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