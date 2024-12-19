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Гранат: всё, что происходит со «Спартаком», — заслуга работы Станковича

Гранат: всё, что происходит со «Спартаком», — заслуга работы Станковича
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Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался об игре и результатах московского «Спартака» в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Всё, что происходит на поле, это заслуга работы Станковича. Не зря он говорил, что надо подождать. Они пришли в концовке чемпионата к тому, что хотел видеть Станкович.

Есть момент, что «Спартак» выступает нестабильно. Но ни одна команда в мире не может пройти чемпионат на одном уровне — спады будут всегда. Команды будут усиливаться зимой, так что «Спартаку» будет нелегко», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков, столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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