Губернатор Самарской области рассказал о долге «Крыльев Советов» в 1 млрд рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что у «Крыльев Советов» имеется долг в размере 1 млрд рублей.

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнёрстве с «Ростехом». Наверняка там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть заём в 1 миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается. Правительство выделяет 2 миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит», — приводит слова Федорищева «Матч ТВ».

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.