Генеральный директор «Акрона» Власов подвёл итоги первой части сезона РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Тольяттинцы идут на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 18 матчей.

— Первая половина нам в целом удалась. Перед клубом стоит задача сохранить место в РПЛ. Программа-минимум — избежать стыков. Сейчас «Акрон» на девятом месте с 22 очками. Значит, всё идёт по плану. Заур Эдуардович (Тедеев, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») после «Оренбурга» говорил, что чуть-чуть недосчитались очков: его план был, по-моему, 20. Но потом победили «Зенит» — следовательно, главный тренер тоже доволен промежуточными результатами. Да, было тяжело. Летом команду полностью пересобрали, игрокам нужно было время сыграться. Считаем, что задел хороший. Теперь главное — вторая часть сезона. Там надо завершить начатое и постараться забраться повыше.

— А эти задачи внутри руководства клуба никак не корректируются, учитывая действительно крутую часть сезона?

— Естественно, мы всегда хотим быть как можно выше, но не отходим от реалий. Основная задача — сохраниться в РПЛ. Если удастся зайти выше, естественно, не будем против. Сейчас отрыв от первой восьмёрки — четыре очка. Поэтому всё возможно. Ведь это и бонусы от лиги. Естественно, нам это интересно — клуб же частный. Перед нами стоит и коммерческая задача: хотим уменьшить вливания владельца, зарабатывать больше сами, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.