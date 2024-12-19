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Гранат: «Спартаку» надо усиливать стартовый состав, чтобы бороться за чемпионство

Гранат: «Спартаку» надо усиливать стартовый состав, чтобы бороться за чемпионство
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Бывший российский футболист Владимир Гранат считает, что московскому «Спартаку» нужно усилить стартовый состав команды при помощи новых футболистов.

«Лучше спросить у тренера, какие позиции надо усилить. Чтобы бороться за чемпионство, надо усилять не обойму, а стартовый состав, чтобы была полноценная конкуренция. Если не рассчитывают на Николсона и Жозе, то нападающий нужен обязательно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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