Гранат: «Спартаку» надо усиливать стартовый состав, чтобы бороться за чемпионство

Бывший российский футболист Владимир Гранат считает, что московскому «Спартаку» нужно усилить стартовый состав команды при помощи новых футболистов.

«Лучше спросить у тренера, какие позиции надо усилить. Чтобы бороться за чемпионство, надо усилять не обойму, а стартовый состав, чтобы была полноценная конкуренция. Если не рассчитывают на Николсона и Жозе, то нападающий нужен обязательно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).