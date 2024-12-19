Арне Слот — о Кьезе: Федерико не играл полгода, но я им доволен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об итальянском футболисте мерсисайдцев Федерико Кьезе, который принял участие в матче 1/4 финала Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1).

«Когда игрок не играет пять-шесть месяцев, нельзя ожидать многого. Но то, что я увидел в его исполнении, мне понравилось. Я видел несколько хороших моментов. Были ситуации, когда я думал, что Феде может лучше, но это абсолютно нормально. Кьеза пропустил очень много, вернуть его в форму непросто. Но приятно, что в матче с «Саутгемптоном» он проявил себя с лучшей стороны», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Федерико Кьеза присоединился к «Ливерпулю» в летнее межсезонье из туринского «Ювентуса».