Деян Станкович признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Деян Станкович, возглавляющий московский «Спартак», признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Деян Станкович был в пятёрке претендентов вместе с Марцелом Личкой («Динамо» Москва), Валерием Карпиным («Ростов»), Рашидом Рахимовым («Рубин») и Зауром Тедеевым («Акрон»). Главный тренер «Спартака» победил единогласно: его поддержали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов и почти 63% болельщиков. В ноябре и декабре «Спартак» под руководством Станковича выиграл все пять матчей в чемпионате России.
Как голосовали болельщики:
Деян Станкович – 62,9%;
Заур Тедеев – 15,57%;
Валерий Карпин – 14,01%;
Рашид Рахимов – 5%;
Марцел Личка – 2,52%.