Деян Станкович признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Деян Станкович, возглавляющий московский «Спартак», признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Деян Станкович был в пятёрке претендентов вместе с Марцелом Личкой («Динамо» Москва), Валерием Карпиным («Ростов»), Рашидом Рахимовым («Рубин») и Зауром Тедеевым («Акрон»). Главный тренер «Спартака» победил единогласно: его поддержали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов и почти 63% болельщиков. В ноябре и декабре «Спартак» под руководством Станковича выиграл все пять матчей в чемпионате России.

Как голосовали болельщики:

Деян Станкович – 62,9%;

Заур Тедеев – 15,57%;

Валерий Карпин – 14,01%;

Рашид Рахимов – 5%;

Марцел Личка – 2,52%.