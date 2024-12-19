Радимов объяснил, почему выбрал Станковича лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о выборе Деяна Станковича, возглавляющего московский «Спартак», лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«И пять побед в пяти турах, и команда играет великолепно, в атакующий футбол. Одержали победы над «Краснодаром» на выезде, над «Локомотивом». Прессингуют, всё здорово получается. Игроки выходят на другой уровень, болельщики довольны», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.