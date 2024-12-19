Дмитрий Сычёв — о Батракове: у Алексея очень светлая голова

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове. Сычёв считает, что Батраков является самобытным футболистом.

«Чем мне нравится Батраков — у него очень светлая голова. Таких ребят у нас давно не было не только в «Локомотиве», но и в сборной. Я говорю о самобытности Алексея, его нестандартных действиях на поле. Всё у него будет нормально», — приводит слова Дмитрия Сычёва «Российская газета».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» расположился на пятом месте. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.