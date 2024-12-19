Гендиректор «Акрона» рассказал, влияет ли владелец клуба Морозов на стиль игры команды

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о влиянии владельца клуба Павла Морозова на стиль игры команды.

— Каждый руководитель, особенно когда это частный клуб, имеет в своей голове представление, в какой футбол должна играть команда. Наверняка оно есть и у господина Морозова, и у вас. Насколько ожидания того футбола, который вы хотите видеть сейчас, соотносятся с реальностью?

— Соотносятся. Мы в этом плане двигались поступательно и последовательно. Если набрасывать широкими мазками, то это атакующий футбол с владением мячом, с прессингом. Собственно, это Заур Эдуардович и реализует на поле. Понятно, что с какими-то соперниками в той стадии развития, которая есть у «Акрона» сейчас, это практически невозможно. Но при этом всё равно старались навязывать свою игру в каждом матче. Где-то просто не получалось, как со «Спартаком» в гостях. Но сейчас мы не «Манчестер Сити» в лучшее для них время, чтобы доминировать в каждой игре. Всё идёт постепенно. Стараемся, естественно, придерживаться того стиля, который был выбран в самом начале нашего сотрудничества с Павлом Анатольевичем.

— И тренера, выходит, подбирали в соответствии со стилем.

— Конечно. Поэтому шарахаться от тренера к тренеру с совершенно разным видением — это неправильно. И даже дорого. В том числе и для состава. Потому что сразу не нужна будет половина игроков, если клуб будет играть, например, в три защитника. Значит, практически гарантированно в трансферное окно произойдёт смена многих футболистов, а это довольно затратно, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.