Мареска: Ачимпонг может стать отличным игроком для «Челси»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал продление контракта с защитником Джошем Ачимпонгом.

«Я очень, очень счастлив. С Джошем всё было предельно ясно, он был у нас на предсезонке, и я не знал его лично, но через два-три дня он действительно произвёл на меня впечатление. С начала предсезонки я пытался лучше понять ситуацию с ним из-за его контракта и подобных вещей. Наконец-то клуб достиг с ним соглашения, и мы все счастливы, потому что мы убеждены, что Джош может стать отличным игроком для этого клуба.

Я считаю, что он должен оставаться рядом с нами. Так что, насколько мы можем держать его здесь рядом, для меня это намного лучше», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».