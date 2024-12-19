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Генич назвал причины признания Станковича лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Генич назвал причины признания Станковича лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре
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Российский комментатор Константин Генич высказался о выборе Деяна Станковича, возглавляющего московский «Спартак», лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Перестал экспериментировать, что-то выдумывать, нашёл нужные и правильные сочетания, а ещё прекрасная физическая форма «Спартака», помноженная на отличный результат, – это достойнейшая награда для Станковича как лучшему тренеру месяца», — приводит слова Генича официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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