Генич назвал причины признания Станковича лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

Российский комментатор Константин Генич высказался о выборе Деяна Станковича, возглавляющего московский «Спартак», лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

«Перестал экспериментировать, что-то выдумывать, нашёл нужные и правильные сочетания, а ещё прекрасная физическая форма «Спартака», помноженная на отличный результат, – это достойнейшая награда для Станковича как лучшему тренеру месяца», — приводит слова Генича официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.