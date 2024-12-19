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В «Акроне» заявили, что в клубе существует потолок зарплат

В «Акроне» заявили, что в клубе существует потолок зарплат
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что в клубе существует чёткий потолок зарплат, который был определён исходя из бюджета.

— В «Акроне» существует потолок зарплат?
— Да, на этот сезон бюджет определён. Так же было в ФНЛ. У нас есть определённые границы в зависимости от вклада и роли игрока. Есть и система премирования в зависимости от успехов футболиста и результативных действий. Стараемся уже третий год придерживаться тех рамок, которые у нас есть, выше которых мы не пойдём в любом случае.

— Правильно понимаю, что пик зарплат — около 2,5 млн рублей?
— Нет, меньше, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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