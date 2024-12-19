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Мантуан назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Мантуан назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
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Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан высказался о конкурентах сине-бело-голубых за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

– После первой половины сезона вы идёте с «Краснодаром» ноздря в ноздрю. Удивили ли тебя «быки» в этом сезоне?
– Нет, они продолжают показывать свой футбол, который демонстрировали ещё в прошлом году. Это квалифицированная команда, которая усилилась перед новым сезоном. «Краснодар» — сложный соперник и будет для нас таким до самого финала чемпионата. Но не только он, а ещё и «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Это те команды, которые будут бороться с нами за золото, — приводит слова Мантуана Metaratings.

Мантуану 23 года. За «Зенит» универсальный футболист выступает с лета 2023-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Густаво с российским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в € 3 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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