Гендиректор «Акрона» высказался об упоминании клуба в канале «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, как в клубе отнеслись к поздравлению от «Крыльев Советов» в связи с победой в матче РПЛ над «Зенитом» (2:1). Самарцы поздравили тольяттинцев публикацией в клубных соцсетях.

— Не так давно в телеграм-канале «Крыльев» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом». Как вы к этому отнеслись?

— Это было неожиданно. В целом реакция была сдержанной, но я негативно отнёсся разве что к тому, что игроки «Крыльев» в комментариях писали «Акрон» с маленькой буквы (смеётся), — сказал Алексей Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.