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«Забирают всё в российском футболе». Илич назвал лучшую команду РПЛ в 2024 году

«Забирают всё в российском футболе». Илич назвал лучшую команду РПЛ в 2024 году
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Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, какой российский клуб считает лучшим по итогам уходящего года.

— Лучшая команда 2024 года в России?
— Как обычно, «Зенит». Потому что они взяли два титула, истинные чемпионы. Они забирают всё в российском футболе, — приводит слова Илича Sport24.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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