В «Акроне» рассказали, когда у клуба появится собственная база

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, когда у клуба появится собственная база.

— На клуб давит, что сейчас нет инфраструктурной связи с родным городом? Видите ли вы комментарии о том, что команда, по сути, бездомная?

— Я не читаю, что пишут на заборах. Но важно, что внутри каждому из нас некомфортно от того, что у нас нет нормального дома. Домом я называю не только стадион, но и базу. С ней, кстати, у нас чуть полегче ситуация. Если всё сложится как мы планируем, то уже в следующем году у команды будет полноценное хорошее поле для тренировок. Может быть, даже два. Это всё будет в районе стадиона «Торпедо». Мы хотим преобразить тренировочный кластер, где будет тренироваться не только «Акрон», но и СШОР «Лада», которая исторически там занимается, другие секции, не только футбольные. Именно о таком комплексном проекте ведём диалог с городом. Не будет такого, что зашёл «Акрон» и всех выгнал.

— Это будет совместное финансирование?

— Планируем строительство инфраструктуры реализовать за свой счёт, а в организации мощностей для работы кластера рассчитываем на помощь города. Павел Анатольевич всегда мыслит стратегически, поэтому если есть возможность помочь нескольким детско-юношеским школам, то почему бы этого не сделать? Потому что сейчас, прямо скажем, условия не очень, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.