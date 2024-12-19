Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

ФИФА на официальном сайте опубликовала рейтинг национальных команд по итогам 2024 года. Сборная России занимает 34-е место.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 19 декабря:

1. Аргентина — 1867,25.

2. Франция — 1859,78.

3. Испания — 1853,27.

4. Англия — 1813,81.

5. Бразилия — 1775,85.

6. Португалия — 1756,12.

7. Нидерланды — 1747,55.

8. Бельгия — 1740,62.

9. Италия — 1731,51.

10. Германия — 1703,79.

…

34. Россия — 1512,32.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре 2024 года Россия провела два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0).