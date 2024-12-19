Россия завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА, первая — Аргентина

ФИФА на официальном сайте опубликовала рейтинг национальных команд по итогам 2024 года. Сборная России занимает 34-е место.
Рейтинг национальных команд ФИФА, 19 декабря:
1. Аргентина — 1867,25.
2. Франция — 1859,78.
3. Испания — 1853,27.
4. Англия — 1813,81.
5. Бразилия — 1775,85.
6. Португалия — 1756,12.
7. Нидерланды — 1747,55.
8. Бельгия — 1740,62.
9. Италия — 1731,51.
10. Германия — 1703,79.
…
34. Россия — 1512,32.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В ноябре 2024 года Россия провела два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0).