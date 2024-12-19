Гендиректор «Акрона» Власов: ни я, ни Морозов в тренерскую работу никогда не полезем

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что руководство клуба не вмешивается в работу тренерского штаба.

— То, что сейчас показывает «Акрон», действительно очень многим нравится. Но в 90% матчей с топовыми командами команда много пропускала и проигрывала. Не было ли разговора с тренерским штабом, что, может быть, стоит корректировать в такие моменты этот самый стиль?

— Никто из нас — ни Павел Анатольевич, ни я — не является большим специалистом по тактике. И советовать специалисту, которому мы доверяем, в какой футбол играть, — нелепо. Мы в это никогда не полезем. Мы можем что-то спросить, если не понимаем. Не более. Опять же, крупные поражения дают столько же очков, сколько и минимальные, — ноль. Понятно, неприятно. И ребятам неприятно крупно проигрывать. Главное, опять же, таблица и футбол. Вы говорите — игра нравится. Это один из пунктов, ради чего мы всё это делаем.

Мы будем поступательно набирать очки, будем минимизировать количество сложных поражений и работать над собой. Возможно, могло показаться, что мы не замечаем этих поражений, но на тренировках проделывалась большая работа над ошибками. В том числе укрепили тренерский штаб, пригласив Мурата Салимовича Искакова. Глобально — да, крупные поражения неприятны. Но по сути — между 0:1 и 0:4 нет никакой разницы с точки зрения очков.

— Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий говорит, что стиль важнее результата. У вас здесь всё-таки больший баланс?

— Наверное, да. Понятно, что хочется доминировать, но, как я уже говорил, это пока невозможно с некоторыми клубами. Особенно если брать гостевые матчи. Это нормально, потому что мы только в начале нашего пути в РПЛ, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.