Аршавин раскрыл, почему выбрал Станковича лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему проголосовал за возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича при определении лучшего тренера РПЛ по итогам ноября и декабря 2024 года.

«15 очков, мощный рывок на третье место. Видно, что команда играет в унисон, особенно в атаке», — приводит слова Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).