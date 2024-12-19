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Главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина оценила сезон-2024 для команды

Главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина оценила сезон-2024 для команды
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Главный тренер женского «Локомотива» Елена Фомина подвела итоги сезона-2024. «Локомотив» занял четвёртое место в Суперлиге и выиграл Кубок России.

«Не может не огорчать, что мы остались за пределами тройки призёров. Понимаем, что команд стало больше и уровень чемпионата повысился. Мы стали четвёртыми, набрав одинаковое количество очков со «Спартаком». Раньше где-то растеряли свои очки, не забили столько голов, сколько было необходимо. В результате по разнице мячей заняли строчку ниже.

С одной стороны, это не тот результат, которого мы хотели достичь. С другой — это даст мотивацию и заряд на следующий сезон. Надо доказать самим себе, что мы можем бороться за призы и четвёртое место — случайность.

Самый главный трофей — Кубок страны — мы взяли. Это громкая, яркая победа, ведь с 2021 года нам не удавалось его завоевать», — приводит слова Фоминой официальный сайт «Локомотива».

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