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Колосков: среди футболистов, тренеров и менеджеров не увидел никакого прорыва в 2024 году

Колосков: среди футболистов, тренеров и менеджеров не увидел никакого прорыва в 2024 году
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос о прорыве 2024 года в российском футболе.

«Никто не стал прорывом в 2024 году. Нет такого человека среди футболистов, тренеров, менеджеров. Все работали в обычном режиме. Среди футболистов, тренеров и менеджеров я не увидел никакого прорыва, выдающихся поступков или достижений. Ничего такого нет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда Мурада Мусаева заработала 39 очков за 18 матчей.

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