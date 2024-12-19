Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос, почему с Дзюбой подписали контракт на один сезон

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов раскрыл детали подписания контракта с 36-летним форвардом Артёмом Дзюбой.

— Почему контракт только на год?

— Тема срока контракта вообще не обсуждалась. На тот момент он был комфортным для обеих сторон.

— Футболиста не смущала эта цифра?

— Нет. Думаю, у Артёма есть свои соображения, поэтому темы срока он вообще не касался. По крайней мере в разговоре со мной.

— Но всё равно непонятно, как он согласился на такие финансовые условия. В клубе есть конкретные финансовые принципы?

— У нас есть чёткие правила, в том числе по зарплатам. Мы их придерживаемся и считаем это правильным. Игроки, ради которых мы могли изменить правила, безусловно, были, но мы не посчитали необходимым на этот шаг идти, поскольку это дисбаланс в команде и определённые сложности с точки зрения планирования финансового будущего. Поэтому зарплата имеет значение. Срок контракта — тоже: чем игрок моложе, тем срок длиннее — здесь я не открою никакой тайны. В случае Артёма, думаю, если у нас всё будет складываться так же хорошо, то почему бы не продолжить сотрудничество. Это зависит от воли обеих сторон, будем обсуждать позднее, — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.