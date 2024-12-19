Чанов: ЦСКА нужен такой нападающий, как Вагнер Лав

Российский тренер Вячеслав Чанов назвал позиции в составе московского ЦСКА, которые требуют усиления в трансферный период.

«Вернусь к истории, но ЦСКА нужен такой нападающий, как Вагнер Лав, что забивал мячи. Нужно усилить нападение прежде всего, линия обороны более-менее начала справляться. Есть такое понятие «хребет команды»: вратарь, центральный защитник, опорный полузащитник и нападающий. Всё это можно усиливать, кроме вратаря, потому что Игорь Акинфеев не даёт права в себе усомниться», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что на ЦСКА наложен запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна.