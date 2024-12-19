Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Шэмрок Роверс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов: ЦСКА нужен такой нападающий, как Вагнер Лав

Чанов: ЦСКА нужен такой нападающий, как Вагнер Лав
Комментарии

Российский тренер Вячеслав Чанов назвал позиции в составе московского ЦСКА, которые требуют усиления в трансферный период.

«Вернусь к истории, но ЦСКА нужен такой нападающий, как Вагнер Лав, что забивал мячи. Нужно усилить нападение прежде всего, линия обороны более-менее начала справляться. Есть такое понятие «хребет команды»: вратарь, центральный защитник, опорный полузащитник и нападающий. Всё это можно усиливать, кроме вратаря, потому что Игорь Акинфеев не даёт права в себе усомниться», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что на ЦСКА наложен запрет на регистрацию новых игроков на три трансферных окна.

Материалы по теме
Источник: ФИФА снимет трансферный бан с ЦСКА до конца 2024 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android